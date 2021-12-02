Площадь нового датчика изображения покрыта 1,6 миллиона цилиндрических столбиков. Каждый действует как оптическая антенна, принимающая свет и формирующая оптический волновой фронт, из которого по алгоритмам искусственного интеллекта создается высококачественное полноцветное изображение.

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Возможности и перспективы

В традиционных камерах используются пластиковые и стеклянные объективы, направляющие свет в датчик, который превращает его в электронный сигнал.

Камера, разработанная исследователями, обходится без объектива.

Сама идея использования метаповерхности известна давно. Новым подходом в этом случае является получение правильной конструкции трубок и разработка алгоритма обработки сигнала, который позволяет получать полноцветную фотографию.

Фотографии, сделанные новым датчиком изображения / Фото Princeton University

Таким фотографиям, конечно, далеко до современных возможностей датчиков Samsung или Sony, однако в первую очередь новая камера может найти применение не в смартфонах или другой потребительской электронике, а в медицине: для диагностики и лечения заболеваний с применением минимально инвазивной эндоскопии.

Метаповерхность изготовлена ​​из нитрида кремния по технологии, пригодной для производства в массовом масштабе по цене меньше цены объективов для обычных камер. Эксперты считают, что этот прорыв откроет двери "совершенно другим способам создания устройств в будущем".