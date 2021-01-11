Команда инженеров Техасского университета A&M сконструировала имплант, чтобы помочь тем, кто хочет похудеть, не прибегая к радикальным методам. За основу метода взято блокировку блуждающего нерва в области желудка, с помощью которого мозг получает сигнал о насыщении.

Воздействуя на этот нерв, можно заставить организм поверить, что голода нет, даже если в желудок попало совсем небольшое количество пищи. О разработке рассказывают на официальном сайте Texas A&M University.

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Что известно

Ранее этот так называемый "симулятор сытости" устанавливали хирургическим путем напротив нерва, где он работал на постоянной основе, используя встроенний или подключенный проволочным способом источник питания. В новинке же используется спиральный приемник радиосигналов и трансформатор, который преобразует их в энергию для светодиодов. Они очень маленькие и с минимальным энергопотреблением. Однако их света хватает, чтобы эффективно влиять на нерв.



Новый имплант поможет бороться с ожирением / Фото Texas A&M University

Такой имплант не только меньше размером, чем аналоги – около 1 см в диаметре – но также у него есть гибкий режим работы. Фактически, он работает под руководством радиосигнала извне, поэтому пользователь может сам решать, когда ему нужно включить устройство, чтобы съесть меньше, если того требуют обстоятельства. Также активатор можно вручить врачу, чтобы тот контролировал, как питаются пациенты, которым рекомендовано похудеть.