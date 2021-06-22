В США разрабатывают боевой миниатюрный дрон-насекомое

Технологии миниатюризации разводных и боевых систем активно разрабатываются в различных армиях мира. Они обеспечат тихий и быстрый доступ к необходимой информации, помогут неожиданно атаковать противника и смогут выполнять другие необходимые задачи.

Исследовательская лаборатория военно-воздушных сил США работает с компанией Airion Health LLC над прототипом миниатюрного летательного аппарата, который сможет имитировать полет насекомых или птиц и может изменять скорость без поддержки мощного компьютера. Дрон будет двигаться в пространстве благодаря взмахам крыльев. Микродрон можно использовать для наблюдения в полевых условиях за целями или вести наблюдение за военными базами.

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Микродрон / Фото Military

Что известно о разработке

Дрон будет дистанционно управляться, а не будет самостоятельным. Также аппарат будет иметь возможность изменять траекторию полета в зависимости от потребностей пользователя. Взмахи крыльями должны позволить будущей разработке легко изменять скорость и направление полета.

Небольшой размер будет служить большим преимуществом. Дрон сможет проникать в подземные тоннели, двигаться по вентиляционным шахтам и незаметно сопровождать цель.

И все же дроны, которые разрабатывает ВВС США не будут очень маленькими. Заявлено, что их вес будет составлять около полукилограмма. Непонятным остается и вопрос, насколько дрон будет громким.

Когда именно появится хотя бы прототип дрона – неизвестно.