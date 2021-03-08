Власти США объяснили, почему внесли Xiaomi в черный список и запретили американцам инвестировать в нее. Дело в полученной ее учредителем награде.

Как объясняет источник, основатель компании Лэй Цзюнь, который входит в число богатейших миллиардеров Китая получил "за строительство социализма". Этой награды, вместе с планами инвестировать в 5G и искусственный интеллект, оказалось достаточно, для внесения Xiaomi в черный список компаний, поддерживающих вооруженные силы Китая.

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Реакция Xiaomi

Пентагон объяснил свои действия после того, как Xiaomi подала в суд, чтобы отменить ограничения. Американские власти официально считают, что Xiaomi "поддерживает вооруженные силы Китая". В компании отрицали связь с военными.

Напомним, еще в январе, перед тем, как администрация нового президента переехала к Белому дому, китайский производитель Xiaomi попал в черный список Министерства обороны США вместе с восемью другими китайскими компаниями.

Сейчас американским инвесторам запрещено инвестировать в компанию, и те, кто уже инвестировал в Xiaomi, должны избавиться от своих долей в компании до 11 ноября.

Сам же китайский производитель техники и предметов для дома заявил: "Компания соблюдает закон и работает в соответствии с законами и нормами юрисдикций, где она ведет свой бизнес. Компания повторяет что она предоставляет товары и услуги для гражданского и коммерческого использования. Компания подтверждает, что она не принадлежит, не контролируется или не связана с китайскими военными, и не является "Коммунистической китайской военной компанией"".