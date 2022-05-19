Прошлогодний отчет вызвал больше вопросов, чем ответов. Загадочные объекты могут быть чем угодно – от дронов до явлений, связанных с погодой, от артефактов до сбоев датчиков. Но в отчете не было достаточно данных, чтобы сделать окончательный вывод.

Ранее Посвященные НЛО слушания пройдут в Конгрессе США с трансляцией в прямом эфире

НЛО: результаты обсуждений

Слушания начались с того, что один из членов Палаты представителей, демократ из Индианы Андре Карсон, заявил, что НЛО "являют собой потенциальную угрозу национальной безопасности, и с ними нужно обращаться соответственно".

Чиновники Министерства обороны подчеркнули, что до сих пор происходит много инцидентов, которые они не могут объяснить. Но отсутствие объяснения не означает, что объяснением являются инопланетяне.

Некоторые исследователи говорят, что инциденты должны быть расследованы учёными, а не только военными. Кроме того, поскольку НЛО уже давно вдохновляют теории заговора, правительство должно предоставить более широкий доступ к данным и проводить расследование открыто.

Кроме того, поскольку НЛО уже давно вдохновляют теории заговора, правительство должно предоставить более широкий доступ к данным и проводить расследование открыто. В течение десятилетий эта тема была фактически запретной для ученых. Правительственные чиновники даже переименовали НЛО в "неизвестные воздушные явления", отчасти для того, чтобы избежать неуместных ассоциаций и позора, связанного с утверждениями о пришельцах. По словам Рави Коппарапа, планетолога NASA, исследователи надеются, что научный поиск ответов и большая прозрачность помогут преодолеть это.

В общем, каких-либо шокирующих заявлений на слушаниях не сделали. Летчики США постоянно наблюдают странные явления в воздухе, но почти всем им, если постараться, обнаруживается рациональное объяснение. Разведка, однако, признала, что есть и непонятные случаи столкновений с НЛО.

С начала 2000-х годов мы наблюдали увеличение количества несанкционированных или непознанных летательных аппаратов или объектов в подконтрольных военных зонах учений и учебных стрельб, а также в другом воздушном пространстве. Рапорты о визуальном наблюдении появляются часто и не прекращаются,

– говорит Скотт Брей, заместитель директора разведывательного управления ВМФ.

Брей объясняет рост количества встреч с НЛО рядом факторов, среди которых рост популярности коптеров и других летательных аппаратов, прогресс в средствах обнаружения, большая открытость в представлении рапортов о подобных событиях. Несмотря на это, отмечает он, показаний сверхъестественного или внеземного вмешательства не обнаружено.

Мы в опергруппе НЛО не обнаружили проявлений, указывающих на что-то внеземного происхождения. Когда я говорю "неопознанный", я имею в виду недостаток данных. Данные, которые у нас есть, не указывают на какое-либо объяснение. Есть ряд событий, для которых у нас нет объяснения, и есть небольшое количество случаев, в которых лётные характеристики объектов или управление сигнатурами не поддается объяснению с помощью имеющихся у нас данных. Очевидно, что они представляют для нас наибольший интерес,

– сказал разведчик.

Таким образом, представители Пентагона заявили, что военные не имеют сведений о столкновениях или прямых коммуникациях с НЛО .

. Не было обнаружено никаких материалов, обломков или других следов катастроф, указывающих на внеземное происхождение объектов.

Впрочем, все это было сказано на открытой части слушаний, за которой последовала закрытая. Что на ней рассказывали офицеры разведки об НЛО, неизвестно. Джейкоб Хакк-Миссра, научный сотрудник космического института науки Блю Мрамор, некоммерческой организации, занимающейся исследованием космоса, думает, что там озвучили действительно нужную информацию.