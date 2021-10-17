Люди вокруг радовались такому появлению роботов-собак просто на улицах столицы США. Впрочем, настоящие собаки были, мягко говоря, удивлены.

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Роботов-собак Boston Dynamics вывели на улицы

Вывели собак на улицу утром 13 октября. Соответствующее видео в своем твиттере выложил руководитель французской службы новостей AFP Себастьян Бланк. Он пошутил, что это, вероятно, обычный выгул собак.

На пути роботам-собакам из Boston Dynamics встретилась обычная живая собака. Она довольно бурно отреагировала на робота, стараясь как можно ближе к нему подойти. Собака хотела обнюхать "чужака", но владелица оттащила ее за поводок.

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Что известно о Boston Dynamics и их собаках? Это американская инженерная компания, работающая в области робототехники. В 2013 году компанию Boston Dynamics приобрела корпорация Google Inc, но в 2017 году продала ее японской SoftBank. BigDog – это один из самых известных роботов-животных в мире. Он долгое время был героем разнообразных шуток и мемов. Видео же, как он исполняет различные танцы под музыку, часто становятся вирусными.

Полный текст публикации Себастьяна Бланка

Выгул их собак, Вашингтон, округ Колумбия, 13 октября, 7:30 BostonDynamics

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