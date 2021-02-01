Власти США пока не откажутся от применения ИИ в военных целях. Американский Конгресс решил не соглашаться на запрет использования машинного обучения при создании оружия.

Источник: The Guardian

Члены специальной комиссии пришли к выводу, что сначала следует изучить возможности использования подобных технологий.

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Что говорят в Конгрессе

Роберт Уорк, представитель Конгресса, считает, что использование искусственного интеллекта позволит людям делать меньше ошибок во время боевых действий. Это уменьшит потери и снизит количество столкновений из-за ошибок в распознавании целей. Уорк назвал "моральным долгом" как минимум проверить эту гипотезу.

На данный момент около 30 стран выступают за запрет ИИ при создании и использовании оружия, однако власти США продолжают изучать его применение в военных действиях. В то же время ученые продумывают сопутствующие ограничения, которые, например, не позволят "роботам" принимать решения о применении ядерного оружия.

По итогам обсуждений, комиссия порекомендовала Конгрессу дополнительно изучить возможности создания ИИ-оружия, а также уже сейчас начать внедрение алгоритмов в работу спецслужб для упрощения сбора и анализа данных.