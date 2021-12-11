Речь идет о новых боеголовках B61-12, которые являются модернизированной версией B-61. Последние были созданы еще в 1968 году во время холодной войны. В свое время они являлись основным американским ядерным оружием воздушного базирования.

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Что известно о новом оружии

Ее созданию предшествовали десятилетия дебатов и девять лет работы.

В ней, как пишет источник, перерабатываются, утилизируются или заменяются все ядерные и неядерные компоненты.

Первый готовый экземпляр B61-12 сошел с конвейера 3 ноября.

Всего таковых планируют выпустить 400-500 штук.

В отличие от большей стратегической бомбы B83 эту могут нести не только тяжелые бомбардировщики, но и различные истребители ВВС США и стран НАТО.

Новые боеголовки призваны заменить три из четырех моделей предыдущего поколения B61 на одну, а также бомбу B83 мощностью в одну мегатонну.

Кстати, сегодня существует четыре версии B61: 3, 4, 7 и 11. Три из них являются тактическим ядерным оружием, а одна – стратегической ядерной бомбой. Они имеют схожую конструкцию с переменной мощностью от 0,3 до 340 килотонн в тротиловом эквиваленте. Кроме того, они могут комплектоваться разными детонаторами и способны либо падать по баллистической дуге, либо замедлять свой полет, используя сопротивление воздуха, чтобы спускаться практически отвесно.

В чем разница между B61 и B61-12

Одно из самых заметных изменений, но далеко не единственное, в том, что B61-12 оснащен хвостовым набором Boeing. Новая бомба сможет попадать в цель с точностью до 30 метров, а значит, для уничтожения цели ей будет достаточна меньшая мощность: от 0,3 до 50 килотонн.

Кроме того, сообщают, что многие модификации были внесены для повышения безопасности, защиты и надежности.

Первый снаряд B61-12 поступит на вооружение в мае 2022 года, а последний серийный образец будет выпущен до 2026 года. Цена снаряда составит 28 миллионов долларов в штуку. Новые 320-килограммовые бомбы будут совместимы с большинством современных бомбардировщиков и истребителей, а также с новыми F-35 и B-21 Raider.