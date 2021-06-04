США приравняли хакеров-вымогателей к террористам

Министерство юстиции США присвоило расследованиям кибератак хакеров-вымогателей тот же приоритет, что и делам, связанным с террористической деятельностью. Своеобразным триггером для этого стал недавний взлом системы трубопроводной компании Colonial Pipeline.

Разосланные по всей стране предписания окружным прокурорам уточняют, что расследования, связанные с кибервымогательствами, должны координироваться с оперативной группой, специально созданной недавно в Вашингтоне.

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По словам представителя Министерства юстиции Джона Карлина, специальный порядок работы предусмотрен для того, чтобы наладить связи между действующими по всей стране кибервымагателями и найти способ разрушить всю преступную цепочку.

Рост количества атак хакеров

По данным американских властей, в прошлом месяце преступная группа проникла в информационную систему одного из крупнейших операторов трубопроводов в США, заблокировав данные и нарушив работу оборудования. Это привело к стремительному росту цен на бензин, паническим закупкам гражданами топлива в больших объемах и локальному дефициту ГСМ на юго-востоке США.

Атака приписывается хакерам, которые действовали с территории России. Для того, чтобы восстановить доступ к системам, в Colonial Pipeline было решено выплатить преступникам 5 миллионов долларов.

Для того, чтобы наверняка установить необходимые связи между национальными и глобальными событиями и расследованиями и позволить разработать всеобъемлющую картину угроз нашей национальной и экономической безопасности, мы должны расширить и централизовать наши внутренние системы слежения,

– сообщается в материалах Министерства юстиции.

По словам Карлина, модель по расследованию деятельности террористов применялась правоохранителями и раньше, но никогда – для действий кибервымогателей. Обычно к такой схеме прибегали в случаях, связанных с другими вопросами обеспечения национальной безопасности.

На местах теперь обязаны своевременно и регулярно отправлять отчеты о ходе расследований в Вашингтон. Инструкция также предписывает должностным лицам отслеживать и сообщать о других расследованиях, связанных с экосистемой киберпреступлений. Она предусматривает обязательную отправку информации о попытках обойти антивирусные сервисы, нелегальных форумах и маркетплейсах, обмене криптовалютой, хостинг-сервисах для злоумышленников, которые позволяют вести анонимную деятельность, ботнетах и сервисах по онлайн-отмыванию денег.

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Как это поможет в борьбе с хакерами

По мнению эксперта в области кибербезопасности и бывшего федерального прокурора Марка Калифано, "усиленная отчетность может позволить Министерству юстиции более эффективно использовать ресурсы" и "идентифицировать распространенные уязвимости", которые используются киберпреступниками.