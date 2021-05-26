Власти США придумали сверхэффективный стимул к вакцинации – объявили государственную лотерею

Губернаторы штатов Нью-Йорк и Мэриленд объявили большие денежные лотереи, чтобы привлечь население к вакцинации от COVID-19. Решение было принято после огромного успеха лотерейной компании "Vax-a-Million", благодаря которой в соседнем штате Огайо количество привитых всего за одну неделю увеличилось на 53 процента.

США являются мировым лидером по количеству зараженных и умерших от COVID-19. По состоянию на 23 мая в стране было 33 105 228 зараженных коронавирусом, а число умерших достигло 589 703 человека. Несмотря на это, огромное количество американцев скептически, или откровенно негативно относится к идее вакцинации.

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Лотерея – способ поощрения

Если в апреле прививки сделали 3,4 миллиона человек, то в мае показатель снизился до 1,8 миллиона.

Такая неутешительная ситуация побудила губернатора Огайо объявить лотерею, участниками которой могут стать только лица в возрасте от 18 лет, которые сделали хотя бы одну прививку.

Розыгрыши проводятся 5 раз в неделю.

Победитель получает приз в размере миллиона долларов.

При этом юные победители лотереи в возрасте от 12 до 17 лет становятся обладателями одной из пяти стипендий, позволяющих оплатить 4-летнее обучение в колледже, а также проживание и питание.

Пример Огайо оказался заразительным. 25 мая в штате Мэриленд стартует своя лотерея. Она будет проходить ежедневно в течение 41 дня и завершится 4 июля. Среди привитых будут определять победителя. Приз – 40 тысяч долларов.

Свой ответ подготовил и Нью-Йорк. В лотерее Vax&Scratch смогут принять участие, прошедшие вакцинацию в одном из 10 центров в возрасте от 18 лет. Стоимость лотерейного билета – 20 долларов, джекпот – 5 миллионов долларов.