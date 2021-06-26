В США продолжается поиск альтернатив для безуглеродной экономики. Точнее, атомная энергия продолжает расцениваться как жизненно важная для декарбонизации промышленности и жизнедеятельности человечества.

Интересно, что Уоррен Баффет и Билл Гейтс построят атомный реактор нового поколения

Важным шагом на этом пути стал переход от проектирования небольших реакторов мощностью от 100 до 300 МВт до разработки малых реакторов мощностью до 10 МВт. Такие реакторы можно будет изготавливать на заводах как полностью готов для использования товар и перевозить в стандартных 40-футовых контейнерах (12-метровых).

Проект атомных "батареек"

Концепция ученых MIT предусматривает использование стальных конструкций для полной защиты от проникновения в зону реактора и от вредных выбросов. Система снабжена пассивным охлаждением. Для эксплуатации подобных энергетических установок специальные знания будут не нужны.

Фирма привезет реактор, установит и через 5-10 лет заберет его для утилизации или ремонта. Дополнительной защитой от проникновения можно считать предполагаемую установку реакторов ниже уровня земной поверхности, на что и уйдет основное время в ходе развертывания.

Подобные электростанции можно будет устанавливать как в самых отдаленных частях планеты, так и в густонаселенных районах. Ввод в действие будет быстрым и коммерчески доступным.

В скором будущем ожидаются испытания прототипов на базе одной из национальных лабораторий США. Сначала прототип будет испытан в нормальных условиях эксплуатации, а затем будет подвергнут экстремальному тестированию на уровне аварийных ситуаций. Если испытания завершатся нормально, компактные микро-реакторы можно будет очень быстро запустить в массовое производство.