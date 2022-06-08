В США построят первую дорогу, способную заряжать электромобили на ходу

Компания Electreon анонсировала строительство в США первого шоссе со встроенной системой беспроводной зарядки для электрического транспорта. Для проекта выбрали Детройт.

Об этой технологии говорят уже не один год. Суть ее состоит в том, чтобы электромобили заряжались прямо в процессе движения, не требуя длинных остановок для пополнения энергоресурсов.

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Что известно

Длина особой дороги пока ограничена одной милей. Это примерно 1,7 километра.

Проект носит экспериментальный характер, а его цель – выяснить реальные условия эксплуатации такой системы и определить пользу подобных дорог.

Электричество дорога будет получать из общей сети и передавать на зарядные катушки под верхним покрытием.

Каждая катушка будет подключена индивидуально, поэтому случайное повреждение одной не вызовет разрыва всей сети.

Для получения энергии на транспортные средства необходимо установить специальное приемное устройство. Без контакта с ним дорога энергию не отдает, поэтому отсутствует риск поражения электричеством людей и животных, пересекающих дорогу.

Есть проблема

Весь замысел сталкивается с одной важной проблемой – вопросом расчета оплаты этой услуги. Количество передаваемой энергии зависит от типа электромобиля и скорости его движения. Реализовать на практике коммерческое использование будет очень затруднительно. Идеальным вариантом называют общественный транспорт, который двигается по одинаковым маршрутам и графикам, для него настроить систему проще всего.

Еще один практичный вариант – дороги с максимальным показателем пробок, чтобы машины заряжались, пока стоят без дела. Но при этом водителям следует учитывать, что подобная дорога даже при большой протяженности не сможет зарядить электромобиль полностью.

– ведущий поставщик технологии беспроводной и дорожной беспроводной зарядки электромобилей. Будучи представленной в разных странах мира, она сейчас готовится к выполнению недавно подписанного коммерческого соглашения по обеспечению зарядной сети без розетки для 200 общественных автобусов в Тель-Авиве, Израиль. Компания выиграла конкурс от Министерства транспорта Мичигана на строительство дороги. Она будет руководить разработкой, оценкой, тестированием и внедрением пилотной программы, которая должна заработать до 2023 года.