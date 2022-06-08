В США построят первую дорогу, способную заряжать электромобили на ходу
Источник:Electreon
Компания Electreon анонсировала строительство в США первого шоссе со встроенной системой беспроводной зарядки для электрического транспорта. Для проекта выбрали Детройт.
Об этой технологии говорят уже не один год. Суть ее состоит в том, чтобы электромобили заряжались прямо в процессе движения, не требуя длинных остановок для пополнения энергоресурсов.
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Что известно
- Длина особой дороги пока ограничена одной милей. Это примерно 1,7 километра.
- Проект носит экспериментальный характер, а его цель – выяснить реальные условия эксплуатации такой системы и определить пользу подобных дорог.
- Электричество дорога будет получать из общей сети и передавать на зарядные катушки под верхним покрытием.
- Каждая катушка будет подключена индивидуально, поэтому случайное повреждение одной не вызовет разрыва всей сети.
- Для получения энергии на транспортные средства необходимо установить специальное приемное устройство. Без контакта с ним дорога энергию не отдает, поэтому отсутствует риск поражения электричеством людей и животных, пересекающих дорогу.
Есть проблема
Весь замысел сталкивается с одной важной проблемой – вопросом расчета оплаты этой услуги. Количество передаваемой энергии зависит от типа электромобиля и скорости его движения. Реализовать на практике коммерческое использование будет очень затруднительно. Идеальным вариантом называют общественный транспорт, который двигается по одинаковым маршрутам и графикам, для него настроить систему проще всего.
Еще один практичный вариант – дороги с максимальным показателем пробок, чтобы машины заряжались, пока стоят без дела. Но при этом водителям следует учитывать, что подобная дорога даже при большой протяженности не сможет зарядить электромобиль полностью.Electreon – ведущий поставщик технологии беспроводной и дорожной беспроводной зарядки электромобилей. Будучи представленной в разных странах мира, она сейчас готовится к выполнению недавно подписанного коммерческого соглашения по обеспечению зарядной сети без розетки для 200 общественных автобусов в Тель-Авиве, Израиль. Компания выиграла конкурс от Министерства транспорта Мичигана на строительство дороги. Она будет руководить разработкой, оценкой, тестированием и внедрением пилотной программы, которая должна заработать до 2023 года.