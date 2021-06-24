Все дело в самых муравьях. Служба уничтожила колонии опасного инвазивного вида муравьев, который называется желтый бешенный муравей. Происхождение этих муравьев остается точно неизвестным. И места, куда они были занесены страдают от них. Так произошло и на атолле Джонстон. Поэтому Службе рыбных ресурсов и дикой природы США пришлось их уничтожить.

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Причина уничтожения муравьев – крачка пестрый / Фото Phys.org

Причина уничтожения муравьев на целом острове

Поскольку инвазивный вид муравьев является вредителем, то составлял значительную опасность для колонии птиц, что гнездились на острове. Речь идет о крачке пестром, который 10 лет страдал от нашествия муравьев.

Объединяясь в суперколонии, муравьи требуют много пищи. Они уничтожают все – от жуков до птиц. На атолле Джонстон в Тихом океане они 10 лет терроризировали крачек, постепенно убивая их. Муравьиная кислота часто травила птиц, что приводило к слепоте и смерти.

Не только крачки страдали от нашествия маленьких муравьев, но и другие виды птиц, которые выбрали остров для гнездования.

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Волонтеры и федеральные работники объединились в так называемые Crazy Ant Strike Teams – ударные команды, которые, используя различные приманки, смогли истребить муравьев на площади в 70 акров. К атолле были доставлены специально обученные собаки, которые обнюхали около 190 километров, но так и не нашли муравьев.

И в Службе рыбных ресурсов и дикой природы США до сих пор переживают, ведь желтый бешенный муравей прекрасно путешествует "автостопом". Поэтому несмотря на то, что атолл Джонстон является одним из самых изолированных городов в мире, муравьи снова могут попасть на него.