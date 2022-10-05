Самый большой живой организм планеты умирает в результате деятельности человека

Американские ученые заявляют, что уникальный осиновый лес Пандо в США стремительно деградирует. Этот процесс происходит по вине людей, но его все еще можно остановить и даже повернуть назад.

Этот осиновый лес очень древний и массивный. Он расположен в штате Юта и занимает более 40 гектаров и весит около шести тысяч тонн. То, что выглядит как панорама из сотен отдельных деревьев, на самом деле является группой генетически идентичных стволов с огромной общей корневой системой. Таким образом, это всего один живой организм, а не много самостоятельных.

Интересно Эксперты назвали утечку газа из российских трубопроводов огромной экологической катастрофой

Что происходит с лесом Пандо

Ученые говорят, что этот гигант, жизнь которого длилась тысячелетиями, начинает распадаться. Профессор экологии Пол Роджерс, завершивший комплексную оценку Пандо пять лет назад, обнаружил, что животные вредят этому лесу, ограничивая рост новых деревьев и сокращая срок жизни этого колоссального растения. Большие деревья стареют и отмирают, а новые осиновые ростки не выдерживают натиска прожорливых оленей.

Вину за это возлагают на людей, поскольку именно они несколько веков назад пришли сюда и значительно снизили популяцию волков и медведей, позволив оленям расплодиться и искать все больше и больше пищи. В меньшей степени лес убивает выпас человеком крупного рогатого скота, который также поедает молодые побеги.

В ответ на угрозу экологи установили ограждение вокруг одного участка, чтобы не допустить выпас животных и проверить, удастся ли таким образом сохранить жизнь леса. Не так давно Роджерс вернулся, чтобы оценить эту стратегию и проверить общее состояние здоровья Пандо. Свои выводы он опубликовал в журнале Conservation Science and Practice.

Что показал эксперимент

Согласно исследованию, Пандо идет несколькими разными экологическими путями, в зависимости от того, как управляются его сегменты.

Около 16 процентов огороженных деревьев действительно удалось спасти. Молодые побеги переживают свои первые этапы жизни и продолжают расти. Однако негативное влияние прошлого все еще чувствуется: старые и усыхающие деревья до сих пор преобладают над молодыми.

На участках, которые остаются неогражденными (приблизительно 50 процентов), продолжают концентрироваться олени и крупный рогатый скот, которые поедают большую часть молодых побегов.

При этом из описания исследования не ясно, что с другими 34 процентами леса.

Незащищенные зоны претерпевают экологические изменения в различных направлениях. Зрелые стебли осины гибнут без замены, открывая верхний ярус и позволяя большему количеству солнечного света постоянно достигать земли. Это изменяет растительный состав на поверхности.

Вместе с этим меняется и жизнь других бесчисленных видов, зависящих от наличия деревьев. Осиновые леса поддерживают высокий уровень биоразнообразия – от дроздов до наперстянки. Долгое отсутствие нового пополнения в осиновых экосистемах может оказать каскадное влияние на сотни видов.

Это фактически разрезает раньше однородный лес.

Что дальше

Очень странными выглядят доводы ученых о перспективах ограждения. С одной стороны, они заявляют, что смогли сохранить один участок леса, но с другой не хотят расширять забор на большую территорию, ссылаясь на "эстетические и философские проблемы".

Я думаю, что если мы попытаемся спасти организм только с помощью заборов, мы обнаружим, что пытаемся создать что-то вроде зоопарка в дикой природе. Хотя стратегия ограждения имеет хорошие намерения, нам, в конце концов, придется решать основные проблемы, связанные с большим количеством бродячих оленей и крупного рогатого скота на этом ландшафте.

– говорит Роджерс.

Пока неясно, как дальше собираются действовать ученые и власти. Есть вероятность, что спасти этот уникальный лес не удастся.