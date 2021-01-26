Глава "Коалиции за Безопасный Интернет" Марк Гинзберг подал иск против Google, требуя удалить из магазина приложений Play Маркет мессенджер Telegram. По его мнению, Telegram "поощряет насилие, экстремизм и антисемитизм". Ранее такое же требование организация предъявляла компании Apple.

Источник: Bloomberg

В исковом заявлении Гинзберга говорится, что после убийства Джорджа Флойда и инаугурации Джо Байдена мессенджер Telegram использовался для распространения угроз и координации расистского насилия.

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Что известно

Он также отметил, что после беспорядков в Вашингтоне 6 января, когда митингующие захватили Капитолий, Google удалила из Play Маркета приложение соцсети Parler, который активно использовался участниками штурма и сторонниками Дональда Трампа. Гинзберг считает, что к Telegram компания Google должна принять аналогичные меры воздействия.

Google не предприняла никаких действий против Telegram, сопоставимых с действиями, которые были приняты против Parler, чтобы заставить Telegram улучшить свою политику модерации контента,

– говорится в исковом заявлении Гинзберга.

На прошлой неделе он подал аналогичную жалобу против Apple, которая также удалила приложение Parler с App Store после беспорядков в Вашингтоне, но не имела претензий к Telegram.

Представители Google и Telegram пока воздерживаются от комментариев. Основатель Telegram Павел Дуров заявлял о том, что модераторы его сервиса удалили сотни постов после беспорядков в Вашингтоне, и что призывы к насилию недопустимы.