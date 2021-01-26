В США подали иск с требованием удалить Telegram из магазина приложений Play Маркет
Глава "Коалиции за Безопасный Интернет" Марк Гинзберг подал иск против Google, требуя удалить из магазина приложений Play Маркет мессенджер Telegram. По его мнению, Telegram "поощряет насилие, экстремизм и антисемитизм". Ранее такое же требование организация предъявляла компании Apple.
Источник: Bloomberg
В исковом заявлении Гинзберга говорится, что после убийства Джорджа Флойда и инаугурации Джо Байдена мессенджер Telegram использовался для распространения угроз и координации расистского насилия.
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Что известно
Он также отметил, что после беспорядков в Вашингтоне 6 января, когда митингующие захватили Капитолий, Google удалила из Play Маркета приложение соцсети Parler, который активно использовался участниками штурма и сторонниками Дональда Трампа. Гинзберг считает, что к Telegram компания Google должна принять аналогичные меры воздействия.
Google не предприняла никаких действий против Telegram, сопоставимых с действиями, которые были приняты против Parler, чтобы заставить Telegram улучшить свою политику модерации контента,
– говорится в исковом заявлении Гинзберга.
На прошлой неделе он подал аналогичную жалобу против Apple, которая также удалила приложение Parler с App Store после беспорядков в Вашингтоне, но не имела претензий к Telegram.
Представители Google и Telegram пока воздерживаются от комментариев. Основатель Telegram Павел Дуров заявлял о том, что модераторы его сервиса удалили сотни постов после беспорядков в Вашингтоне, и что призывы к насилию недопустимы.
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