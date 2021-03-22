Большинство созданных сегодня квантовых вычислителей работает на криогенных кубитах. К некоторым из таких систем открыт свободный доступ, чтобы исследователи смогли изучить новые инструменты. Недавно парк доступных квантовых систем пополнился уникальным вычислителем на ловушках ионов, который работает при более высоких температурах среды, чем обычные криогенные системы.

Новая установка открыта для исследователей со всего мира. Квантовую систему QScout на ловушках ионов в открытый доступ предоставила Национальная лаборатория Сандия Министерства энергетики США. Работа на квантовой системе также оплачивается Министерством энергетики, но для исследователей она будет бесплатной.

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Как все будет работать

Первый пакет проектов для запуска на квантовой системе QScout представили ученые из Университета Индианы. В ближайшее время эксперименты будут разрешены исследователям из IBM, Ок-Риджской национальной лаборатории, Университета Нью-Мексико и Калифорнийского университета в Беркли.

Проекты участников охватывают темы от проверок подходов для разработки алгоритмов до решения конкретных задач. Правда, возможности системы QScout ограничены только тремя кубитами (квантовыми битами). В перспективе разработчики системы обещают довести количество кубитов на ионных ловушках до 32.

Особенности квантового компьютера

В основе квантового вычислителя QScout лежит полупроводниковый чип с системой захвата и удержания ионов иттербия. Электрическое поле удерживает атомы этого вещества. Считывание состояния кубитов из ионов иттербия проводится радиоволнами, а кодирование – лазером.

Теоретически работа с подобными системами не должна принципиально отличаться от работы с криогенными кубитами, но нюансы есть всегда. Прежде чем получить в руки действительно многокубитные квантовые вычислители с сотнями и тысячами кубитов, надо на примере простейших квантовых систем понять, как такие системы эффективно использовать, и зачем они вообще нужны. Ради такого можно многое предложить бесплатно и с минимальными ограничениями.