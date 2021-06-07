США отказались от проекта сверхмощного оружия, способного стрелять на 1900 километров

Власти Соединенных Штатов прекратили финансирование оружия, которое в теории могло бы вести огонь на расстоянии примерно 1900 километров. Сэкономленные средства направят на другие программы.

Материал об отказе от разработки пушки Strategic Long Range Cannon (SLRC) появился на страницах издания The Drive. Как сообщают журналисты, в проекте американского оборонного бюджета на 2022-й финансовый год нет данных о финансировании программы.

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Особое оружие

Как говорится в пояснении, "это направление будет закончено в 2021 финансовом году". Средства направят на другие проекты, связанные, в частности, с развитием дальнобойных боеприпасов, систем навигации и транспортных средств.

Орудие должно было стрелять высокоточными реактивными снарядами на дальность более 1000 морских миль (1852 километров). Транспортировать платформу с такой пушкой планировали с помощью тяжелого колесного тягача Oshkosh M1070 HETS (8x8).



Концепт оружия, от которого отказались в США / SLRC / The Drive

Работы по программе начались в 2018 году. В 2020 на программу SLRC выделили 61,8 миллиона долларов, а в 2021 — 62,7 миллиона.

Напомним, ранее в США раскрыли информацию о дальности полета новейших ракет. Наибольшей дальностью обладает новинка под названием Long Range Hypersonic Weapon. Она может поражать цели на расстоянии более 2 775 километров.