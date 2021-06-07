Материал об отказе от разработки пушки Strategic Long Range Cannon (SLRC) появился на страницах издания The Drive. Как сообщают журналисты, в проекте американского оборонного бюджета на 2022-й финансовый год нет данных о финансировании программы.

Интересно Huawei представила новое поколение наушников FreeBuds 4i: 10 часов работы без подзарядки

Особое оружие

Как говорится в пояснении, "это направление будет закончено в 2021 финансовом году". Средства направят на другие проекты, связанные, в частности, с развитием дальнобойных боеприпасов, систем навигации и транспортных средств.

Орудие должно было стрелять высокоточными реактивными снарядами на дальность более 1000 морских миль (1852 километров). Транспортировать платформу с такой пушкой планировали с помощью тяжелого колесного тягача Oshkosh M1070 HETS (8x8).



Концепт оружия, от которого отказались в США / SLRC / The Drive

Работы по программе начались в 2018 году. В 2020 на программу SLRC выделили 61,8 миллиона долларов, а в 2021 — 62,7 миллиона.

Напомним, ранее в США раскрыли информацию о дальности полета новейших ракет. Наибольшей дальностью обладает новинка под названием Long Range Hypersonic Weapon. Она может поражать цели на расстоянии более 2 775 километров.