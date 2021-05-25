В США осудили россиянина за кибератаки на Tesla

Гражданина России приговорили в США из-за кибератаки на компьютерную сеть компании Tesla в Неваде. Его депортируют из страны.

Соответствующее решение принял Окружной суд Невады. 27-летний россиянин Егор Крючков признал свою вину.

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Как наказали Крючкова

Кроме депортации, его приговорили к 10 месяцам лишения свободы.

Этот срок он уже отбыл, однако будет оставаться под стражей до выезда из страны.

Из него взыщут почти 15 тысяч долларов в качестве компенсации расходов на расследование.

Сначала россиянину грозило до 5 лет за решеткой и 250 тысяч долларов штрафа. Такого наказания требовало обвинение.

Там заявляли, что он хотел получить доступ к данным Tesla, чтобы потом угрожать обнародованием и требовать у предприятия выкуп.

Другие подробности о деле

По информации следствия, Крючков вступил в сговор для привлечения сотрудника американской компании примерно с 16 июля по 22 августа 2020 года.

Минюст не указал, о какой именно компании идет речь. В то же время гендиректор Tesla Маск и портал Teslarati ранее сообщали, что на завод Tesla совершили атаку.

Впрочем, Крючкову так и не удалось воплотить задуманное в реальность. Попытка взлома не была успешной. "Прошу прощения за свое решение. Я сожалею", – заявил россиянин в суде.