США испытали боевой высокоэнергетический лазер, сбив им крылатую ракету.

ВМС США в ходе испытаний сбили крылатую ракету с помощью полностью электрического высокоэнергетического лазера. За разработку отвечает компания Lockheed Martin.

Испытания, проведенные еще в феврале, показали, что лазерное оружие способно отслеживать и уничтожать как большие цели, такие как ракеты и дроны, так и меньшие – роботизированные летательные аппараты с неподвижным крылом, квадрокоптеры и крылатые ракеты. По мнению ВМС, лазерное оружие имеет ряд преимуществ.

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Что известно

Военно-морской флот уже размещал лазерное оружие на борту авианосца "Понсе" в Персидском заливе в 2014 году, а также на борту авианосца "Портленд" в 2021 году. Оба образца выводили из строя беспилотники, не сбивая их, и оба были демонстрационными. ВМС не планируют использовать эти лазеры в качестве стандартной системы вооружения.

Но последнее испытание лазера LLD показывает растущие возможности технологии, включая использование искусственного интеллекта для отслеживания и обнаружения угроз.

Используя телескоп с высоким разрешением, система может отслеживать и идентифицировать цели и определять, какой ущерб наносит лазер.

Кроме того, лазер можно масштабировать (например, уменьшить), чтобы отключить датчики или ослепить вражеские силы.

В отличие от более раннего лазерного оружия, питавшегося от химических веществ, это является твердотельным и состоит из катушек из стеклянных оптических волокон.

Эти катушки могут быть объединены. Генерированные ими лазеры при этом сложатся в один мощный луч и будут проектироваться через направляющую его оптику, фокусирующую и компенсирующую атмосферные искажения.

Кроме того, лазерное оружие не требует взрывчатых веществ или топлива, что делает его более безопасным для хранения на борту корабля.

Она имеет теоретически неограниченный запас боеприпасов, пока доступна мощность, позволяющая уменьшить расходы до доллара за выстрел.

В этот раз лазерная система LLD была установлена на красный беспилотник, выпустивший луч высокой энергии, невидимый невооруженным глазом. Он ориентировался на двигатель своей цели: тот вдруг вспыхнул оранжевым сиянием и начал падать.



Лазерная система была установлена на беспилотнике / Фото ВМС США

Неясно, когда Lockheed Martin представит полностью завершенную и готовую к использованию в боевых условиях систему. Однако даже текущие наработки дают армии США огромное превосходство над противником.