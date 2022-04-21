Испытания, проведенные еще в феврале, показали, что лазерное оружие способно отслеживать и уничтожать как большие цели, такие как ракеты и дроны, так и меньшие – роботизированные летательные аппараты с неподвижным крылом, квадрокоптеры и крылатые ракеты. По мнению ВМС, лазерное оружие имеет ряд преимуществ.
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Что известно
Военно-морской флот уже размещал лазерное оружие на борту авианосца "Понсе" в Персидском заливе в 2014 году, а также на борту авианосца "Портленд" в 2021 году. Оба образца выводили из строя беспилотники, не сбивая их, и оба были демонстрационными. ВМС не планируют использовать эти лазеры в качестве стандартной системы вооружения.
Но последнее испытание лазера LLD показывает растущие возможности технологии, включая использование искусственного интеллекта для отслеживания и обнаружения угроз.
- Используя телескоп с высоким разрешением, система может отслеживать и идентифицировать цели и определять, какой ущерб наносит лазер.
- Кроме того, лазер можно масштабировать (например, уменьшить), чтобы отключить датчики или ослепить вражеские силы.
- В отличие от более раннего лазерного оружия, питавшегося от химических веществ, это является твердотельным и состоит из катушек из стеклянных оптических волокон.
- Эти катушки могут быть объединены. Генерированные ими лазеры при этом сложатся в один мощный луч и будут проектироваться через направляющую его оптику, фокусирующую и компенсирующую атмосферные искажения.
- Кроме того, лазерное оружие не требует взрывчатых веществ или топлива, что делает его более безопасным для хранения на борту корабля.
- Она имеет теоретически неограниченный запас боеприпасов, пока доступна мощность, позволяющая уменьшить расходы до доллара за выстрел.
В этот раз лазерная система LLD была установлена на красный беспилотник, выпустивший луч высокой энергии, невидимый невооруженным глазом. Он ориентировался на двигатель своей цели: тот вдруг вспыхнул оранжевым сиянием и начал падать.
Лазерная система была установлена на беспилотнике / Фото ВМС США
Неясно, когда Lockheed Martin представит полностью завершенную и готовую к использованию в боевых условиях систему. Однако даже текущие наработки дают армии США огромное превосходство над противником.