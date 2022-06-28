США ограничат доступ к технологиям тем компаниям, которые поддерживают Россию

Белый дом разрабатывает новые санкции, которые ограничат доступ к американским технологиям поддерживающим Россию компаниям. Под запрет в первую очередь попадут полупроводники.

Вопрос активно обсуждается. Сколько компаний попадет в список санкций, а также полный перечень возможных запретов не уточняют.

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Что известно

В заявлении, опубликованном Белым домом по результатам встречи президента Байдена с лидерами G7 и президентом Зеленским, обещают "продолжать разрушать военно-промышленный комплекс Путина", а также не позволить "валютным резервам центрального банка поддерживать больную экономику" России, лишив ее ресурсов необходимых для ведения войны.

Министерство торговли США предпримет свои первые действия против компаний, занимающихся незаконной деятельностью в поддержку России, добавив несколько компаний по всему миру в список юридических лиц, который запретит этим компаниям покупать товары и технологии американского производства, такие как полупроводники,

— отмечено в сообщении.

Неясно, что конкретно подразумевается под формулировкой "поддержка России" – какие-то конкретные действия, направленные на усиление российской военной сферы или просто сам факт работы на рынке террористов. В любом случае это должно повлиять на способность России вести войну против Украины.

Конкретные названия компаний, которым угрожают ограничения, не уточняют. Понятно, что новые санкции на пользу им не пойдут. Вероятно, они не смогут закупать не только готовые комплектующие, вроде процессоров, плат памяти или аккумуляторов, но и сырье, добытое Штатами. К санкциям должны присоединиться и партнеры, также строящие свои разработки на основе технологий и изобретений, сделанных в США.

Кроме всего прочего, в Белом доме планируют блокирующие санкции против военных российских госкомпаний, лиц, способствующих избеганию санкций и помогающих России уклоняться от уплаты налогов, а также исследовательских организаций, работающих в сфере обороны. Министерство торговли и Казначейство планируют направить предупреждение финансовым учреждениям, чтобы помочь выявить потенциальные нарушения экспортного контроля.