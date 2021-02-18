Власти США обвинили северокорейских хакеров в краже криптовалюты
Федеральные власти США заявили, что трем северокорейским программистам были предъявлены обвинения в серии кибератак, целью которых было хищение и вымогательство более 1,3 миллиарда долларов наличными и криптовалютой у финансовых учреждений и компаний.
Источник:CNBC
Речь идет о сотрудниках северокорейского военного разведывательного агентства, которых обвинили в создании и развертывании многочисленных вредоносных приложений, предназначенных для кражи криптовалюті, и мошенничестве на рынке блокчейн-платформ.
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Как действовали хакеры
С 2016 по 2020 годы ими было проведено множество целевых фишинговых атак, нацеленных на сотрудников Министерства обороны США, Государственного департамента, а также на работников оборонных подрядчиков и сотрудников энергетических, аэрокосмических и технологических компаний, сотрудничающих с США.
По словам Трейси Уилкинсон, исполняющей обязанности прокурора Центрального округа Калифорнии, масштабы преступлений впечатляют. Среди обвиняемых:
- 31-летний Чон Чан Хёк,
- 27-летний Ким Иль,
- 36-летний Пак Чжин Хёк, которого в сентябре 2018 года обвиняли в кибератаках на Sony Pictures и создании программы-вымогателя WannaCry.
Кроме северокорейских хакеров к делу оказался причастен и гражданин США Халеб Алаумар, который отмывал для злоумышленников похищенные деньги.
Хакеры северокорейского военного разведывательного агентства / Фото CNBC
- Сообщается, что они также получили контроль над рядом банкоматов, и использовали их для несанкционированного получения наличных.
- В 2017 и 2018 годах все трое работали над Marine Chain Token, который позволил инвесторам покупать доли в судоходных компаниях с помощью технологии блокчейн, благодаря чему Северная Корея получила возможность тайно получать средства от инвесторов, контролировать интересы судоходных компаний и уворачиваться от американских санкций.
- В период с 2015 по 2019 год хакеры пытались украсть более 1,2 миллиарда долларов из банков Вьетнама, Бангладеш, Тайваня, Мексики, Мальты и Африки.
- Они провели массу успешных краж криптовалют, среди которых 75 миллионов долларов у словенской компании, 25 миллиардов долларов у индонезийской криптовалютной биржи.
Пресекать деятельность подобных хакерских группировок довольно сложно.
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