США продолжают уничтожать китайскую полупроводниковую промышленность: новый запрет

Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против китайской полупроводниковой промышленности. Очередной запрет замедлит развитие отрасли или вообще его остановит по крайней мере на некоторое время.

Китай уверенно движется к тому, чтобы сравняться по количеству санкций с Россией. Поведение страны на международной арене дорого стоит и уже повлияло на производство чипов. Новые санкции со стороны США еще больше усугубят проблемы.

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Что запретили Китаю

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США объявило о запрете экспорта программного обеспечения для транзисторов GAAFET – технологии автоматизированного электронного проектирования (EDA) нового поколения, разработанной американской компанией Intel и южнокорейской Samsung.

– технологии автоматизированного электронного проектирования (EDA) нового поколения, разработанной американской компанией Intel и южнокорейской Samsung. Сообщается, что подобные транзисторы являются ключевыми в разработке микросхем , используемых в военной технике, включая оборонные спутники. GAAFET позволяет создавать более быстрые, энергоэффективные и более устойчивые к радиации интегральные схемы, которые могут улучшить многие коммерческие и военные устройства.

, используемых в военной технике, включая оборонные спутники. GAAFET позволяет создавать более быстрые, энергоэффективные и более устойчивые к радиации интегральные схемы, которые могут улучшить многие коммерческие и военные устройства. Это может помешать китайским производителям микросхем получить доступ к передовым полупроводниковым технологиям на базе 3-нанометровых процессов.

Теперь китайских производителей ждут трудности в разработке чипов нового поколения.

Два крупнейших в мире поставщика инструментов EDA – Synopsys Inc и Cadence Design Systems Inc – базируются в США. Они владеют 62 процентами мирового рынка. Еще 13 процентов охватила компания Siemens.

Напомним, ранее Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США объявило о введении экспортного контроля над технологиями для производства передовых полупроводников и газотурбинных двигателей, чтобы предотвратить их злонамеренное использование в военных и коммерческих целях.