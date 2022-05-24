На этом месте почти 13 000 лет назад люди стали добывать красную охру. Научная статья с описанием раскопок вышла в журнале PNAS.

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Детали находки

Археолог штата Вайоминг Спенсер Пелтон рассказывает: "У нас есть недвусмысленные доказательства того, что это место использовалось ранними палеоиндейцами 12 840 лет назад, и это длилось около 1000 лет".

Красная охра, которую производили из гематита, использовалась в общинах палеоиндейцев для разных целей, включая священные ритуалы.

Она была обнаружена в древних гробницах, тайниках, стоянках и местах убийств на Великих равнинах, в Скалистых горах и за их пределами.

Шахта Powars II – единственный карьер красной охры, обнаруженный севернее Мексики, и является одним из пяти карьеров в обеих Америках.

Среди артефактов, обнаруженных на месте Powars II, есть наконечники культуры Кловис – первой достоверной археологической культуры на Американском континенте.

Также найдены наконечники более поздних культур, орудия труда и бусины из ракушек — в общей сложности несколько тысяч артефактов, а также множество хорошо сохранившихся костей и рогов животных. Кости и рога как раз использовались для добычи красной охры в карьере.



Наконечник культуры Кловис / Фото Спенсер Пелтон



Наконечник культуры Кловис / Фото Спенсер Пелтон

Найденные орудия происходят из разных мест, в том числе таких дальних, как плато Эдвардс в Техасе. Предполагается, что красная охра, найденная на археологических раскопках по всей Центральной Америке, была добыта именно в карьере Powars II.

На этом участке находится более 30 сколотых каменных орудий на квадратный метр, одни из самых старых останков собачьих из американских археологических раскопок, а также уникальные артефакты,

– говорит Пелтон.

Исследователи полагают, что обнаруженные доказательства указывают на то, что карьер использовался в два периода.

Во время первого, начавшегося, согласно радиоуглеродной датировке, 12 840 лет назад и продолжавшегося несколько сотен лет, люди здесь не только добывали красную охру, используя кости и рога как инструменты, но и производили и ремонтировали оружие, а также занимались другими видами деятельности.

После перерыва в столетие это место снова было занято людьми, добывавшими красную охру.

Раскопки все еще продолжаются.