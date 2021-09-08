В США нашли новые следы древней цивилизации, опередившей свое время
Источник:Southeastern Archaeology
Индейские объекты нашли и исследовали на территории штата Луизиана, в Поверти Пойнт. В том же районе ранее было сделано и множество других находок.
По данным археологов цивилизация здесь существовала примерно за 1 700 лет до начала нашей эры. Долгое время считалось, что основным занятием людей, которые тогда населяли эту территорию нынешней Северной Америки, были охота и собирательство. Но исследования показывают, что в строительстве были задействованы огромные человеческие ресурсы, работа тогдашних инженеров, которые руководили процессом, инструменты и тягловая сила в виде одомашненных животных, запряженных в колесные тележки. Без всего этого просто невозможно переместить такие массивы материала к месту строительства.
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Что известно
Исследователи изучили большую насыпь высотой более 20 метров. Ее создание потребовало перемещения и сборки миллионов кубометров грунта на одном месте. Даже сегодня это требует значительного труда, а тогда, почти 3 тысячи лет назад, это означало гигантские масштабы работ.
Расположение земляных насыпей в районе Поверти Пойнт / Фото Southeastern Archaeology
Как отмечают археологи, такие курганы возводились в очень быстром темпе. Это подтверждают радиоуглеродный метод датировки, магнитные измерения и микроскопический анализ почвы. Между песчаными слоями сооружений практически отсутствуют признаки выветривания, что говорит об их устойчивости к воздействию природных факторов.
Что известно о Poverty Point
- Территория цивилизации охватывает более 7,5 квадратных километров вдоль хребта Макон.
- Основной район поселения отличается наличием шести С-образных концентрических земляных хребтов, концы которых поворачивают на восток.
- Они окружают площадь 17,4 гектаров.
- Средняя высота хребтов составляла 2-3 метра, а ширина возле основания – примерно 30-40 метров.
- В зоне ядра также выявлено пять курганов.