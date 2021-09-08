В США нашли новые следы древней цивилизации, опередившей свое время

Индейские объекты нашли и исследовали на территории штата Луизиана, в Поверти Пойнт. В том же районе ранее было сделано и множество других находок.

По данным археологов цивилизация здесь существовала примерно за 1 700 лет до начала нашей эры. Долгое время считалось, что основным занятием людей, которые тогда населяли эту территорию нынешней Северной Америки, были охота и собирательство. Но исследования показывают, что в строительстве были задействованы огромные человеческие ресурсы, работа тогдашних инженеров, которые руководили процессом, инструменты и тягловая сила в виде одомашненных животных, запряженных в колесные тележки. Без всего этого просто невозможно переместить такие массивы материала к месту строительства.

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Что известно

Исследователи изучили большую насыпь высотой более 20 метров. Ее создание потребовало перемещения и сборки миллионов кубометров грунта на одном месте. Даже сегодня это требует значительного труда, а тогда, почти 3 тысячи лет назад, это означало гигантские масштабы работ.



Расположение земляных насыпей в районе Поверти Пойнт / Фото Southeastern Archaeology

Как отмечают археологи, такие курганы возводились в очень быстром темпе. Это подтверждают радиоуглеродный метод датировки, магнитные измерения и микроскопический анализ почвы. Между песчаными слоями сооружений практически отсутствуют признаки выветривания, что говорит об их устойчивости к воздействию природных факторов.

Что известно о Poverty Point