США наложили санкции на самый известный в мире наркорынок даркнета Hydra Market

Минфин США ввел санкции против самого масштабного в мире даркнет-рынка Hydra, которым занимались россияне. Там продавали наркотики, опасные программы и прочие незаконные услуги.

К специальной операции против Hydra присоединились несколько американских ведомств, а также немецкие правоохранители, в том числе Федеральная уголовная полиция Германии. Последние отключили серверы и конфисковали биткойны на сумму около 23 миллионов евро. Теперь российский даркнет-маркет не работает.

Детальнее о роли немецкой полиции в этой спецоперации можете прочитать ниже.

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Глобальная угроза киберпреступности и программ-вымогателей, которые происходят из России, а также возможность криминальных лидеров действовать там безнаказанно, глубоко обеспокоили Соединенные Штаты, – заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Она добавила, что таким образом США посылает сигнал всем преступникам, что они не смогут укрыться от правосудия в России, в даркнете или где-нибудь в другой части света.

Кроме этого, правоохранителям удалось идентифицировать более 100 счетов, связанных с этой организацией.

Hydra запустили в 2015 году. В 2016-м выручка нелегального маркета составила менее 10 миллионов долларов. Уже в 2020 году он вырос до 1,3 млрд долларов.

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