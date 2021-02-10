Американские разработчики приступили к созданию принципиально новой системы воздушного боя. Она предусматривает использование беспилотников, вооруженных ракетами класса "воздух-воздух".

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) объявило о финансировании корпораций General Atomics, Lockheed Martin и Northrop Grumman для начала создания новой беспилотной системы, разрабатывается в рамках программы LongShot. Стоимость сделки не разглашается.

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Чего ожидают от разработки

Согласно концепции, пилотируемый самолет будет запускать беспилотники, которые будут выступать в качестве носителей ракет класса "воздух-воздух". После достижения заданного района беспилотники запустят ракеты, которые найдут и уничтожат цели.

Такой подход позволит решить сразу несколько принципиально важных задач.

Цель в том, чтобы разработать новый [беспилотный летательный аппарат], который может значительно расширить дальность поражения, повысить эффективность выполнения миссии и снизить риск для пилотируемых самолетов,

– говорится в сообщении DARPA.

По мнению руководителя программы LongShot подполковника ВВС Пола Калхун, "программа LongShot меняет парадигму боевых действий в воздухе". Кроме всего прочего, запуск ракеты класса "воздух-воздух" в непосредственной близости от противника резко увеличивает шансы уничтожить цель. Таким образом, в будущем возможно резкое повышение потенциала американской боевой авиации в целом.

Ракеты класса "воздух-воздух", представленные на картинке DARPA, похожие на ракеты Cuda.



Ракета Cuda класса "воздух-воздух" / Фото Lockheed Martin

Разработкой ракеты занимается одна из профинансированных компаний – Lockheed Martin. Cuda представляет собой ракету малой дальности с активной радиолокационной головкой самонаведения. Она примерно вдвое короче AIM-120 AMRAAM, что теоретически позволяет разместить во внутренних отсеках F-35 до 12 таких изделий.