США может отключить Россию от GPS, – Рогозин

Глава космического ведомства России утверждает, что Соединенные Штаты могут отключить Россию от спутниковой системы навигации. Как это реализовать технически он не уточнил.

Вашингтон рассматривает возможность отключения России от американской спутниковой системы навигации GPS. По крайней мере, об этом заявляет директор "Роскосмоса" – об этом пишут российские СМИ.

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Вы знаете, что сегодня в рамках санкций США рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете ли вы об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос,

– сказал Рогозин.

По мнению Рогозина, беспокоиться не о чем, поскольку "каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС".

Немного о ГЛОНАСС

Российская ГЛОНАСС стала своеобразной витриной борьбы с технологическими санкциями США и Евросоюза. Собранные из иностранных деталей спутники попытались перевести на российскую элементную базу.

Однако реальность получилась не столь блестящей. В настоящее время 25 из 27 спутников системы "Глонасс" на орбите (из которых по целевому назначению работают 22) – это аппараты "Глонасс-М" второго поколения. Их производство давно прекращено, но в последние годы хранящийся на земле резерв позволял оперативно заменять выведенные из строя аппараты.

с помощью "Глонасс" сегодня составляет 1,2 метра при идеальных условиях. У GPS этот показатель – 70 см, у европейской системы Galileo – 50 см. Однако на практике все далеко не так точно. Атмосфера ухудшает сигнал со спутника минимум в 2 раза, поэтому на самом деле точность "Глонасс" где-то в районе 2,5 метра, однако такие показатели можно увидеть только в чистом поле. При обычных городских условиях навигационный сигнал дает еще большую погрешность в 5-10 метров.

Сейчас на земле остался последний "Глонасс-М", в то время как потенциальных кандидатов на замену намного больше: из функционирующих сейчас спутников уже 13 находятся за пределами семилетнего гарантийного срока активной работы.

Это определенно сказывается на состоянии группирования и параметрах навигационного сигнала. Прямо сейчас в составе "Глонасс" функционируют 22 аппарата, хотя должно быть 24.