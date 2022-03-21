Вашингтон рассматривает возможность отключения России от американской спутниковой системы навигации GPS. По крайней мере, об этом заявляет директор "Роскосмоса" – об этом пишут российские СМИ.
Не пропустите Хроники Рогозина: глава Роскосмоса пригрозил сделать будущую космическую станцию России военной
Вы знаете, что сегодня в рамках санкций США рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете ли вы об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос,
– сказал Рогозин.
По мнению Рогозина, беспокоиться не о чем, поскольку "каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС".
Немного о ГЛОНАСС
Российская ГЛОНАСС стала своеобразной витриной борьбы с технологическими санкциями США и Евросоюза. Собранные из иностранных деталей спутники попытались перевести на российскую элементную базу.
Однако реальность получилась не столь блестящей. В настоящее время 25 из 27 спутников системы "Глонасс" на орбите (из которых по целевому назначению работают 22) – это аппараты "Глонасс-М" второго поколения. Их производство давно прекращено, но в последние годы хранящийся на земле резерв позволял оперативно заменять выведенные из строя аппараты.
Сейчас на земле остался последний "Глонасс-М", в то время как потенциальных кандидатов на замену намного больше: из функционирующих сейчас спутников уже 13 находятся за пределами семилетнего гарантийного срока активной работы.
Это определенно сказывается на состоянии группирования и параметрах навигационного сигнала. Прямо сейчас в составе "Глонасс" функционируют 22 аппарата, хотя должно быть 24.