Вашингтон рассматривает возможность отключения России от американской спутниковой системы навигации GPS. По крайней мере, об этом заявляет директор "Роскосмоса" – об этом пишут российские СМИ.

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Вы знаете, что сегодня в рамках санкций США рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете ли вы об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос,

– сказал Рогозин.

По мнению Рогозина, беспокоиться не о чем, поскольку "каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС".

Немного о ГЛОНАСС

Российская ГЛОНАСС стала своеобразной витриной борьбы с технологическими санкциями США и Евросоюза. Собранные из иностранных деталей спутники попытались перевести на российскую элементную базу.

Однако реальность получилась не столь блестящей. В настоящее время 25 из 27 спутников системы "Глонасс" на орбите (из которых по целевому назначению работают 22) – это аппараты "Глонасс-М" второго поколения. Их производство давно прекращено, но в последние годы хранящийся на земле резерв позволял оперативно заменять выведенные из строя аппараты.

Точность определения координат с помощью "Глонасс" сегодня составляет 1,2 метра при идеальных условиях. У GPS этот показатель – 70 см, у европейской системы Galileo – 50 см. Однако на практике все далеко не так точно. Атмосфера ухудшает сигнал со спутника минимум в 2 раза, поэтому на самом деле точность "Глонасс" где-то в районе 2,5 метра, однако такие показатели можно увидеть только в чистом поле. При обычных городских условиях навигационный сигнал дает еще большую погрешность в 5-10 метров.

Сейчас на земле остался последний "Глонасс-М", в то время как потенциальных кандидатов на замену намного больше: из функционирующих сейчас спутников уже 13 находятся за пределами семилетнего гарантийного срока активной работы.

Это определенно сказывается на состоянии группирования и параметрах навигационного сигнала. Прямо сейчас в составе "Глонасс" функционируют 22 аппарата, хотя должно быть 24.