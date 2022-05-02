США могут отменить некоторые визовые ограничения для российских экспертов в области науки и технологий

Соединенные Штаты рассматривают возможность ослабления санкций в отношении россиян со степенью магистра или доктора наук в области технологий, инженерии или математики. Зачем это им – далее.

Как пишет источник, так американские власти хотят лишить Россию высококвалифицированных специалистов в соответствующих областях. Администрация президента уже направила запрос на разрешение не подтверждать трудоустройство при получении рабочей визы. Проще говоря, теперь работник не должен будет на момент переезда иметь работодателя.

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Что известно

Новые правила будут распространяться на российских граждан, которые получили степень магистра или доктора наук в области науки, техники, инженерии или математики в США или за границей.

Представитель Совета национальной безопасности подтвердил, что эти усилия направлены на то, чтобы ослабить высокотехнологичные ресурсы Путина в ближайшей перспективе и подорвать инновационную базу России в долгосрочной перспективе, а также принести пользу экономике и национальной безопасности США.

В частности, администрация Байдена хочет облегчить переезд в США специалистам, которые имеют опыт работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью, передовым производством, передовыми вычислениями, ядерной инженерией, искусственным интеллектом, технологиями ракетных двигателей и другими специализированными научными областями.

Срок действия настоящего Положения истекает через четыре года.

Представители власти США заявили, что они видят, как значительное количество высококвалифицированных технических работников после 24 февраля сбежало из России из-за "ограниченных финансовых возможностей", к чему привели введенные США и союзниками санкции.

США вместе с некоторыми союзниками по G7 также в последние недели обсуждали предоставление защищенного статуса российским ученым, в том числе работающим в ЦЕРН.