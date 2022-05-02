Как пишет источник, так американские власти хотят лишить Россию высококвалифицированных специалистов в соответствующих областях. Администрация президента уже направила запрос на разрешение не подтверждать трудоустройство при получении рабочей визы. Проще говоря, теперь работник не должен будет на момент переезда иметь работодателя.

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Что известно

Новые правила будут распространяться на российских граждан, которые получили степень магистра или доктора наук в области науки, техники, инженерии или математики в США или за границей.

Представитель Совета национальной безопасности подтвердил, что эти усилия направлены на то, чтобы ослабить высокотехнологичные ресурсы Путина в ближайшей перспективе и подорвать инновационную базу России в долгосрочной перспективе, а также принести пользу экономике и национальной безопасности США.

В частности, администрация Байдена хочет облегчить переезд в США специалистам, которые имеют опыт работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью, передовым производством, передовыми вычислениями, ядерной инженерией, искусственным интеллектом, технологиями ракетных двигателей и другими специализированными научными областями.

Срок действия настоящего Положения истекает через четыре года.

Представители власти США заявили, что они видят, как значительное количество высококвалифицированных технических работников после 24 февраля сбежало из России из-за "ограниченных финансовых возможностей", к чему привели введенные США и союзниками санкции.

США вместе с некоторыми союзниками по G7 также в последние недели обсуждали предоставление защищенного статуса российским ученым, в том числе работающим в ЦЕРН.

А мы напомним, что согласно последним данным, полученным в конце марта, войну против Украины поддержали 83 процента россиян. Поэтому такая миграция будет только разносить идеи рашистов по всему миру, так как среди тех, кто уедет, обязательно будут лояльные путинскому режиму люди, которые, несмотря на ненависть к Западу, бегут почему туда. Bloomberg, например, приводит следующие данные: с 24 февраля по 7 марта из России уехали свыше 200 000 человек. По оценкам Российской ассоциации электронных коммуникаций, в апреле могли уехать от 70 000 до 100 000 специалистов в области технологий. Кроме того, мы видим, что в некоторых странах Европы проходят митинги в поддержку России, что говорит о крайне низкой способности россиян к критическому мышлению: живя в Европе, они все равно верят российской пропаганде, вместо того, чтобы просто посмотреть в окно и понять, что им врут российские каналы