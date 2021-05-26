Технократия наступает: в США компания, которая призвала к самосуду, создает собственную полицию

Странная и тревожная ситуация сложилась вокруг мобильного приложения Citizen, которое ранее обвиняли в призывах к самосуду. Теперь, после того, как компания объявила охоту на человека, которого в результате признали невиновным в совершении преступления, она задумала создать собственную полицию – параллельно с обычной.

Непростая история приложения, которое в начале своего существования называлось Vigilante, тянется с 2016 года. Тогда его удалили из App Store из-за подозрений в призывах к самосуду. Прошел год, компания провела ребрендинг, переименовала приложение на Citizen и снова появилась в магазине компании Apple. Она начала предоставлять всем желающим информацию о донесении полиции и пожарных, а также возможность слушать живую трансляцию с мест происшествия.

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Самосуд и ложные обвинения

Сейчас приложение Citizen работает более чем в 30 городах США. И недавно снова попало в центр скандала.

Компания предложила 30 тысяч долларов наличными тому, кто поймает вероятного виновника лесного пожара, бушующего в Южной Калифорнии. Им, руководствуясь собственными неизвестными источниками, назвали бездомного мужчину. Вскоре стало ясно, что это ошибка: человек, изображенный на фотографии, не виновен в поджоге. Правоохранительные органы отпустили мужчину из-за отсутствия доказательств его вины.

Как пишет New York Times, в приложении сразу же признали свою ошибку, и сообщили, что сожалеют о размещении фото, которое было в открытом доступе в течение 15 часов.

В полиции также прокомментировали ситуацию. Подполковник Джим Брейден из департамента шерифа округа Лос-Анджелес сказал журналисту Spectrum News, что действия программы Citizen могут быть "катастрофическими".

Позже издание The Verge опубликовало собственные данные о ситуации, из которых следовало, что вознаграждение лично назначил основатель и глава Citizen Эндрю Фрейм, который увидел в ситуации возможность проверить "полицейские силы приложения" и даже выделил эти средства из собственного кармана.

Вот, что он написал в Slack, судя по скриншотам внутренней переписки, которые получили в The Verge: "Давайте найдем этого парня, полностью активируем систему безопасности. Это отличная возможность для возвращения Citizen к активной безопасности. Мы не новостная компания. Мы отвечаем за безопасность и делаем так, чтобы те, кто совершил жестокие преступления такого рода, не могли уйти безнаказанными. Наше мышление должно быть таким".

Своя полиция

Впоследствии стало известно, что Citizen планирует создать собственные правоохранительные силы. Патрульную машину с логотипом компании и надписью "частный патруль" уже заметили на дорогах.

Сейчас эту работу выполняют контрактники из двух охранных бюро. Задняя часть автомобиля содержит название местной частной охранной компании Los Angeles Professional Security. Компания предлагает патрулирование, видеонаблюдение и другие услуги, и утверждает, что использует "мощную комбинацию технологий".

На запросы журналистов относительно назначения этих автомобилей, которые пока были замечены только в Лос-Анджелесе, компания не дает однозначного ответа, а от большинства вопросов вообще уклоняется. Так же не дает комментариев о том, поддерживает ли она какие-то связи с официальными органами правопорядка. Единственное, что смогли получить СМИ, это объяснение, что Citizen тестирует "персональный сервис быстрого реагирования".

В Лос-Анджелесе есть одно транспортное средство (в других городах нет), и это пилотная программа для наших работников,

– сказали в компании.

Пресс-секретарь неоднократно отказывался объяснить, для чего конкретно предназначены транспортные средства – сбор информации, проверка отчетов или что-то другое.

Ситуацией возмущены не только граждане, но и СМИ. Так, New York Times пишет: "Невинных людей в интернете постоянно преследуют тролли и клеймят преступниками, иногда с серьезными последствиями. Но инцидент в Лос-Анджелесе проиллюстрировал потенциальные ставки, когда компании с сотнями тысяч пользователей объединяют людей вокруг необоснованных подсказок и обвинений.

Один из пользователей Twitter, который увидел автомобиль на дороге высказался так: "Мало что заставляет вас чувствовать, что вы живете в мрачной антиутопической реальности, так как патрульная машина приложения Citizen, которая выглядит как полицейская".