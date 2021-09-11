По данным Минюста США, Иванов-Толпинцев заявил, что с помощью своего ботнета подбирал примерно 2000 логинов в неделю.
Больше об этом Украинский хакер взломал 20 тысяч учетных записей: как ему это удалось
Как действовал хакер
- Мужчина создал ботнет для массового подбора паролей. Он заражал компьютеры своих жертв вирусом, объединял их в одну сеть, а затем использовал мощности машин для ускорения процесса взлома.
- Взломанные аккаунты украинец позже продавал в дакрнете, как правило онлайн-магазине The Marketplace. Общее количество взломанных учётных записей оценивается в 20 тысяч. Не все из них он успел продать.
Как удалось обнаружить злоумышленника
Хакера из Черновцов удалось схватить благодаря его неосторожности. Полиция получила доступ к электронной почте, которая содержала квитанции с вейп-магазинов. IP-адрес, с которого заходили на этот ящик, совпадала с адресом, с которой заходили на сломанные страницы. Приобщив сюда записи с камер видеонаблюдения полиция вышла на хакера.
Какое наказание светит хакеру
Недавно власти Польши арестовали украинца и передала в США, где ему уже предъявили обвинение в:
- сговоре,
- незаконном обороте устройств для взлома,
- незаконном обороте пользовательских данных.
Глебу грозит до 17 лет лишения свободы и штраф, равный его незаконному заработку – 80 тысячдолларов.