По данным Минюста США, Иванов-Толпинцев заявил, что с помощью своего ботнета подбирал примерно 2000 логинов в неделю.

Больше об этом Украинский хакер взломал 20 тысяч учетных записей: как ему это удалось

Как действовал хакер

Мужчина создал ботнет для массового подбора паролей. Он заражал компьютеры своих жертв вирусом, объединял их в одну сеть, а затем использовал мощности машин для ускорения процесса взлома.

Взломанные аккаунты украинец позже продавал в дакрнете, как правило онлайн-магазине The Marketplace. Общее количество взломанных учётных записей оценивается в 20 тысяч. Не все из них он успел продать.

Как удалось обнаружить злоумышленника

Хакера из Черновцов удалось схватить благодаря его неосторожности. Полиция получила доступ к электронной почте, которая содержала квитанции с вейп-магазинов. IP-адрес, с которого заходили на этот ящик, совпадала с адресом, с которой заходили на сломанные страницы. Приобщив сюда записи с камер видеонаблюдения полиция вышла на хакера.

Какое наказание светит хакеру

Недавно власти Польши арестовали украинца и передала в США, где ему уже предъявили обвинение в:

сговоре,

незаконном обороте устройств для взлома,

незаконном обороте пользовательских данных.

Глебу грозит до 17 лет лишения свободы и штраф, равный его незаконному заработку – 80 тысячдолларов.