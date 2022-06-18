Ожидается, что двустороннее технологическое партнерство стран позволит конкурировать с тайваньской компанией TSMC. Она сегодня является лидером рынка и обслуживает более половины всего мирового спроса на полупроводниковую продукцию. Наиболее передовым техпроцессом сегодня являются 4 нанометра. Межуниверситетский центр микроэлектроники строит планы о том, когда мир сможет достичь показателя техпроцесса в 0,7 нанометра.

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Нанометровые гонки

Под техпроцессом подразумевается размер транзисторов, являющихся основным элементом конструкции процессоров. Чем они меньше, тем меньше требуют энергии для работы и тем больше их можно расположить на той же площади чипа, тем самым повышая мощность. Поэтому для компаний критически важно получить такое преимущество.

Как отмечает источник, США и Япония планируют запустить производство 2-нанометровых чипов уже к 2025 году.

Обе страны намерены сотрудничать в этом вопросе на всех этапах – начиная от исследований и проектирования, заканчивая выпуском готовой продукции.

Это позволит двум странам развить собственную микроэлектронную промышленность, а не полагаться только на тайваньского производителя. Кроме того, это положительно повлияет на ситуацию с дефицитом чипов, которая наблюдается с 2020 года, когда мир столкнулся с пандемией коронавируса, спровоцировавшей резкий рост спроса на электронику.

В Японии рассчитывают, что сотрудничество позволит стране восстановить былые позиции лидера на мировом рынке полупроводников, доля которого ранее упала с 50 процентов в 1990 году до примерно 10 процентов за последние годы, когда Тайвань вышел в первую позицию.

Пока неизвестно, какие японские и американские компании намерены участвовать в проекте. По данным источника, IBM и Intel заинтересованы в исследованиях 2-нанометрового техпроцесса. TSMC в свою очередь планирует открыть новое предприятие в конце этого года и начать производство чипов по 3-нанометровому техпроцессу.