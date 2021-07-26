"Крылышки астронавтов" – нагрудный знак, которым Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) награждает участников коммерческих космических миссий. Именно после получения этого знака участник миссии считается коммерческим астронавтом.

Интересно Джефф Безос опубликовал видео капсулы во время полета в космос

Что изменили в новых правилах присвоения звания коммерческого астронавта

По новым правилам, для того чтобы официально считаться коммерческим астронавтом, нужно соответствовать четырем критериям:

быть сотрудником признанной FAA космической компании;

пройти соответствующую подготовку астронавтов;

подняться на высоту более 80 километров над Землей;

а также "продемонстрировать деятельность в ходе полета, важную для общественной безопасности или способствующее повышению безопасности пилотируемых космических полетов".

Новые критерии вступили в силу 20 июля, в день, когда в космос на собственном корабле New Shepard отправился миллиардер Джефф Безос.

Основатель Amazon мог бы получить "крылья" по прежним правилам FAA, поскольку в ходе полета он поднялся на высоту свыше 100 километров над уровнем моря. Однако теперь вероятность этого мала: ракета, на которой Безос отправился в космос, управлялась полностью автономно и сам он и другие члены его группы никак не способствовали "общественной безопасности" или "безопасности космических полетов".

FAA изменило критерии выдачи крыльев впервые за последние 17 лет. Представитель ведомства в разговоре с телеканалом CNN отметил, что эти изменения были сделаны потому, что они "больше соответствуют роли FAA по вопросам защиты общественной безопасности во время коммерческих космических операций". Он также сказал, что для присуждения "крыльев астронавта" их потенциальный получатель должен быть номинирован.

В настоящее время на рассмотрении FAA нет ни одной кандидатуры,

– добавил представитель FAA.

Так Безос не получит звание астронавта?

Пока окончательно неизвестно, однако в утвержденных условиях есть лазейки, которые могут позволить Безосу и его команде космических туристов получить звание астронавтов.

FAA имеет право награждать лиц, "чей вклад в развитие коммерческих полетов человека в космос заслуживает особого признания".

Под этот критерий вполне подпадает, как минимум один член экипажа New Shepard – 82-летняя летчица Уолли Фанк, которая прошла курс подготовки к полету еще в 1960-х, однако не смогла стать участницей миссии, но посвятила свою жизнь популяризации космоса.

Кто выдает "крылышки астронавтов" в США

Звание астронавтов в Соединенных Штатах присуждают три государственные структуры:

вооруженные силы;

NASA;

и FAA.

Первые две выдают "крылья" исключительно своим служащим или сотрудникам. FAA начала выдавать "крылья коммерческого астронавта" в 2004 году после того, как корабль SpaceShipOne компании Virgin Galactic стал первым частным космическим кораблем, который достиг космоса.

Не пропустите Китай испытал новый многоразовый космический корабль

Что стоит знать о полете Джеффа Безоса в космос