На смену устаревшим Minuteman должна прийти межконтинентальная баллистическая ракета под условным названием GBSD. Ее разработкой занимается корпорация Northrop Grumman. Параллельно специалисты компании работают над созданием стратегического бомбардировщика B-21 Raider, который заменит устаревший B-2 Spirit.

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Что известно об испытаниях

По словам менеджера программы, до начала испытаний ракеты остались считанные месяцы. Первый старт МБР с базы ВВС Ванденберг запланирован на конец 2023 года.



Ракета Minuteman III / Фото strikewerx.com

При ее разработке использовались новейшие цифровые инженерные технологии, которые сделают GBSD более быстрой и позволят выбрать для нее наиболее оптимальную конфигурацию.

В настоящее время инженеры Northrop Grumman, благодаря компьютерному моделированию, уже рассмотрели около 6 миллиардов вариантов.

Как считают эксперты, в рамках программы по замене МБР будет построено 400 GBSD.

В течение первых 10 лет Пентагон потратит на это 61 миллиард долларов. Ракету оснастят термоядерной боеголовкой W87-1 мощностью от 335 до 350 килотонн.