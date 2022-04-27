США дадут 10 миллионов долларов за данные офицеров разведки России, причастных к вирусу NotPetya

Государственный департамент США объявил вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за передачу информации об офицерах российской разведки, причастных к кибератаке вирусом NotPetya.

Речь идет о 6 офицерах ГРУ Генерального штаба ВС России. Имена российских военнослужащих – Юрий Андриенко, Павел Фролов, Сергей Детистов, Анатолий Ковалев, Артем Очиченко и Петр Плискин.

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10 миллионов долларов за информацию о киберпреступниках из России

Программа Госдепа США "Вознаграждения за справедливость" (RFJ) предлагает вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая может помочь идентифицировать или определить местонахождение лиц, причастных к кибератакам против критической инфраструктуры США и нарушение Закона о компьютерном мошенничестве (CFAA).

Все шесть упомянутых российских офицеров работают в подразделе 74455 ГРУ, также известном исследователями кибербезопасности, как Sandworm Team, Telebots, Voodoo Bear и Iron Viking. Лица являются участниками сговора, при котором было применено вредоносное программное обеспечение, что предоставило им неавторизованный доступ к компьютерам жертв в США и во всем мире.

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О чем идет речь

Речь идет об операции по заражению компьютеров вирусом NotPetya в 2017 году. Эта кибератака нанесла организациям США ущерб на почти 1 миллиард долларов. Тогда вирус повредил, в частности, компьютерные сети:

больниц и других медицинских учреждений в системе здравоохранения Heritage Valley в Западной Пенсильвании;

крупного американского фармацевтического предприятия;

других организаций частного сектора в США.

К слову, обвинение в конспиративном заговоре и краже персональных данных 6 офицерам российского ГРУ было выдвинуто федеральным жюри (судом присяжных) еще 15 октября 2020 года.

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