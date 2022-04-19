США больше не будут проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет

Администрация Байдена в понедельник 18 апреля пообещала больше не проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет в космосе и хочет, чтобы другие страны последовали этому примеру.

Вице-президент США Камала Харрис объявила, что Соединенные Штаты больше не будут проводить испытания противоспутниковых ракет прямого взлета (ASAT), которые создают орбитальный мусор.

Не пропустите Суд Франции отозвал у SpaceX интернет-лицензию Starlink, в чем дело

Следует отметить, что заявление администрации Байдена прозвучало почти через полгода после российских противоспутниковых испытаний, проведенных в ноябре 2021 года. Напомним, что в результате этих испытаний образовалось настолько большое облако обломков, что Международной космической станции пришлось сменить высоту.

И это далеко не первый подобный инцидент; например, в 2013 году российский спутник был поражен обломками, которые образовались шестью годами ранее в результате китайского противоспутникового испытания.

Долгоживущие обломки, что образовались в результате этих испытаний, теперь угрожают спутникам и другим космическим объектам, которые жизненно важны для безопасности всех стран... В целом эти испытания ставят под угрозу долгосрочную устойчивость космического пространства, исследования и использование космоса всеми странами,

– говорится в электронном письме канцелярии вице-президента.

Ранее Харрис уже высказывалась по поводу необходимости прекращения таких испытаний. На заседании Национального космического совета США (NSC) в декабре 2021 года она отметила, что активность в космосе растет, и необходимо принять меры для максимально возможного уменьшения влияния космического мусора.

Безопасность космических объектов национального значения

В декабре администрация Байдена запустила Рамочную программу космических приоритетов США, где частично говорится, как Соединенные Штаты планируют обеспечивать свои интересы национальной безопасности в космосе.

"В рамках укрепления гарантий космических миссий Соединенные Штаты будут использовать новые коммерческие космические возможности и услуги для удовлетворения требований национальной безопасности и углублять интеграцию космических возможностей и деятельности США в области национальной безопасности с возможностями и деятельностью наших союзников и партнеров", – говорится в документе.

Администрация добавила, что одним из способов будет также дипломатический. Здесь говорится о взаимодействии стран в рамках соглашений Artemis Accords. Это набор международных соглашений относительно американской пилотируемой лунной программы Artemis, созданной по образцу аналогичных соглашений, созданных для Международной космической станции.