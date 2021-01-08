В США российского хакера Андрея Тюрина приговорили к 12 годам тюрьмы. Его признали виновным в краже данных почти 140 миллионов человек, а также причастным к созданию преступной империи с подпольными казино.

По словам его адвоката, Тюрин получил в Москве диплом инженера-электрика, он хорошо разбирается в компьютерах и стал неким хакером-самоучкой, пишет русская служба BBC.

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Русский вместе со своим партнером и союзником Гэри Шалоном, входил в компьютерные сети американских компаний, в том числе финансовые учреждения США, брокерские конторы и тому подобное.

Да, дуэт обвинили во взломе компьютерных систем крупного банка JP Morgan Chase. Прокуроры заявили, что это было "одно из крупнейших в истории хищений личных данных клиентов в американской финансового учреждения".

При этом 4 американские компании заявили, что их совокупные убытки от преступлений превысили 19 миллионов долларов.

Тюрин уже согласился оплатить пострадавшим компенсацию, окончательная сумма которой будет определена на отдельном судебном слушании 6 апреля.