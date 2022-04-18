В США на 3D-принтере напечатают комплекс военных казарм

18 апреля 2022 , 14:02
Читати новину українською

Источник:

Businessinsider

В Соединенных Штатах собираются создать крупнейшее в мире напечатанное здание. Это будут военные казармы, строительство которых поручили стартапу Icon.

Казармы планируют возвести в Форт-Блисс, штат Техас. Сообщается, что каждое из трех зданий будет площадью около 1700 квадратных метров.

Интересно Марсианские колонисты будут сами создавать топливо, принимая душ: новая разработка

Что известно

  • Неизвестно, начались ли уже работы, однако завершить их планируют через десять месяцев.
  • В строительстве компания Icon использует собственную принтерную систему Vulcan и "высокопрочный" бетон, известный как "лавакрет".
  • Комплекс, как ожидается, станет крупнейшим сооружением среди напечатанных на 3D-принтере во всем мире, обойдя нынешнего лидера – административное здание площадью более трех тысяч квадратных метров в Дубае, возведенное бостонской компанией Apis Cor.


Проектный рендер военной казармы / Фото Logan Architecture


Проектный рендер военной казармы / Фото Logan Architecture

Ранее компания уже сотрудничала с военным департаментом Техаса над созданием тренировочных казарм. Они также были напечатаны на 3D-принтере, однако имели меньший размер.

Автор: Олександр Гайдамашко