В США на 3D-принтере напечатают комплекс военных казарм
18 апреля 2022 , 14:02Читати новину українською
Источник:Businessinsider
В Соединенных Штатах собираются создать крупнейшее в мире напечатанное здание. Это будут военные казармы, строительство которых поручили стартапу Icon.
Казармы планируют возвести в Форт-Блисс, штат Техас. Сообщается, что каждое из трех зданий будет площадью около 1700 квадратных метров.
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Что известно
- Неизвестно, начались ли уже работы, однако завершить их планируют через десять месяцев.
- В строительстве компания Icon использует собственную принтерную систему Vulcan и "высокопрочный" бетон, известный как "лавакрет".
- Комплекс, как ожидается, станет крупнейшим сооружением среди напечатанных на 3D-принтере во всем мире, обойдя нынешнего лидера – административное здание площадью более трех тысяч квадратных метров в Дубае, возведенное бостонской компанией Apis Cor.
Проектный рендер военной казармы / Фото Logan Architecture
Проектный рендер военной казармы / Фото Logan Architecture
Ранее компания уже сотрудничала с военным департаментом Техаса над созданием тренировочных казарм. Они также были напечатаны на 3D-принтере, однако имели меньший размер.