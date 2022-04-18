Казармы планируют возвести в Форт-Блисс, штат Техас. Сообщается, что каждое из трех зданий будет площадью около 1700 квадратных метров.

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Что известно

Неизвестно, начались ли уже работы, однако завершить их планируют через десять месяцев.

В строительстве компания Icon использует собственную принтерную систему Vulcan и "высокопрочный" бетон, известный как "лавакрет".

Комплекс, как ожидается, станет крупнейшим сооружением среди напечатанных на 3D-принтере во всем мире, обойдя нынешнего лидера – административное здание площадью более трех тысяч квадратных метров в Дубае, возведенное бостонской компанией Apis Cor.



Проектный рендер военной казармы / Фото Logan Architecture



Проектный рендер военной казармы / Фото Logan Architecture

Ранее компания уже сотрудничала с военным департаментом Техаса над созданием тренировочных казарм. Они также были напечатаны на 3D-принтере, однако имели меньший размер.