По сообщениям источников в сети, работа Международной космической станции на орбите Земли будет продлена до 2028 года. В частности об этом сообщил замглавы российского центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК "Энергия" Юрий Гидзенко.

Гидзенко отметил, что выявленные за последнее время микротрещины в обшивке МКС после герметизации не повлияют на срок эксплуатации орбитальной станции.

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Мы сейчас уже думаем, и решение об этом на верхних уровнях уже принято, чтобы станция до 2028 года работала,

– заявил Гидзенко.

Работа над устранением трещин в российском модуле Звезда

Сейчас космонавты работают над тем, чтобы устранить трещину длиной 22 мм и шириной 0,1 мм в российском модуле "Звезда". Работы по ликвидации второй трещины должны начаться 8-9 марта, а уже к 12 марта их планируется завершить. Официальные представители российского "Роскосмоса" данный вопрос комментировать отказываются.

Впервые небольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали еще осенью 2019 года. С тех пор экипажу станции удалось обнаружить место утечки в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Несколько раз трещину пытались герметизировать с помощью подручных средств, но это не принесло результата. В феврале на МКС доставили оборудование, необходимое для поиска и ликвидации микротрещин.