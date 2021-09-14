Средства защиты устаревшие, – Глоба о сливе персональных данных

В интернет слили 53 миллиона записей с личными данными украинцев. Возможно, это произошло из-за устаревших методов защиты персональных данных граждан.

Такое предположение высказал заместитель директора компании YouControl по правовым вопросам Даниил Глоба. Обеспечить защиту данных должно Министерство цифровой трансформации.

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Он отметил, что следует различать утечку информации и ее законное использование. Например, открытые данные это имя, фамилия, место жительства и номера мобильных телефонов основателей компаний. Согласно закону эта информация должна быть открытой. Зато идентификационные коды украинцев относятся к персональным данным. Их распространение является нарушением ряда статей.

Я не уверен или это делается умышленно, или по неосторожности, или это небрежность. Однако организационно очень незащищенная эта информация. Поскольку мер, которые предпринимают в органах власти, недостаточно для того, чтобы ее хранить. Кроме этого, технические средства, которые есть, – уже устаревшие и должны обновляться,

– резюмировал Глоба.

По мнению Глоба, говорится также о нарушении частной жизни граждан, поскольку не известно, какие именно данные распространяются. Мошенники, воспользовавшись информацией, могут, например, получить кредит или заем и навредить интересам граждан.

Слив персональных данных украинцев: что известно

53 миллиона записей с личными данными украинцев слили в сеть.

Там есть информация о полном адресе проживания, номере телефона, дате рождения, а также фамилия, имя и отчество.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека уже обратилась в полицию. Там открыли уголовное производство.

В МВД затем добавили, что информация об утечке персональных данных с "Дии" не подтвердилась.

Как отметил заместитель директора компании YouControl, с начала 2021 года информация о финансовой отчетности предприятий должна обнародоваться в формате открытых данных на портале. В то же время Государственная служба статистики отказывается это делать.

Даниил Глоба рассказал о сливе персональных данных: смотрите видео