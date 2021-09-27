Первые изображения будущего флагмана появлялись и раньше, однако Ice Universe заявил, что они неточны. Тогда OnLeaks повторно связался со своим информатором и тот рассказал, что сейчас компания тестирует сразу два прототипа с различными вариантами дизайна камеры.

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Новый вид Galaxy Ultra

"Я предполагаю, что Samsung использует как можно меньше площади в области камеры, что может сэкономить некоторый вес, и использовать ее для SPen, чтобы сохранить общий вес телефона неизменным на уровне 228 граммов", – написал Ice universe.

Как видим на рендерах, разница между двумя вариантами – в пространстве между двумя блоками камер и датчиков. Во время первых утечек OnLeaks показывал смартфон лишь с соединенными в один блок камерами.



Первые рендеры Samsung Galaxy S22 Ultra / Фото OnLeaks



Первые рендеры Samsung Galaxy S22 Ultra / Фото OnLeaks



Первые рендеры Samsung Galaxy S22 Ultra / Фото OnLeaks

Samsung Galaxy S22 Ultra: видео

OnLeaks, настоящее имя которого Стив Хеммерстоффер, в свое время первым опубликовал точные рендеры Samsung Galaxy S21, Huawei P50 Pro, Sony Xperia 1 III, Google Pixel 4 XL и других смартфонов. Поэтому и эта информация, скорее всего, окажется правдой.

Будущему флагману приписывают экран AMOLED диагональю 6,8 дюйма с высоким разрешением и высокой частотой обновления, но точные параметры пока неизвестны. Также ожидают значительное улучшение параметров камеры – четыре модуля для съемки, один из которых перископный. Размеры смартфона 163,2x77,9x8,9 миллиметра, а с учетом выступа камеры толщина составит 10,5 миллиметра.