Обнаружить оставленный преступником образец земли и сравнить его с базой данных, чтобы определить местопребывание ворюги – кажется, что это логично. Но не все так просто, ведь для этого нужна глобальная база данных почв. Ученые исследовательской группы Geoscience Australia решили сформировать именно такую базу данных, которая бы помогла правоохранительным органам страны эффективнее бороться с преступностью.

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Карта забора образцов грунта / Фото EurekAlert

Подробнее об исследовании

Проект начался в Северной Канберре, площадь которой составляет 260 квадратных километров. Исследователи разделили эту замелю на участки, размером 1*1 километра. После этого был осуществлен забор образцов грунта с каждого квадрата.

Ученые исследовали образцы на наличие характеристик, которые их отличают. После этого отдельной группе ученых были переданы 3 образца почвы для анализа. Они должны были определить, где именно была взята эта почва.

Используя такие методы, как рентгеновская флуоресценция, магнитная восприимчивость, инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье и масс-спектроскопия, исследователи приступили к сравнению.

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Первые результаты не принесли сверхточного результата – ученым не удалось установить места сбора этих образцов. Однако исследователи смогли обнаружить, что образцы точно не совпадали с 60% участков, где проводился забор. Следовательно, площадь поиска уменьшилась с 260 квадратных километров до 104 квадратных километров.

Ученые продолжат развивать технологию и делать ее более точной. В будущем планируется получить результаты о минеральном составе почвы от разнообразных компаний, которые уже проводили такие анализы: например, горных или сельскохозяйственных компаний.