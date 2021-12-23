Результаты обнадеживающие. Как заявил в итоге Гарольд Мерфи, проводивший тестирование, соединение оставалось очень быстрым даже на высокой скорости движения автомобиля.

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Starlink в движении

Для этого эксперимента тарелка-приемник была зафиксирована в задней части автомобиля с помощью специальных металлических креплений.

Тест показал скорость передачи данных до 200 мегабит в секунду на скорости в 100 километров в час.

Этот показатель – не просто много для такого режима, это еще и больше, чем любая пиковая скорость передачи данных, зафиксированная в рамках сервиса где-либо еще в начале 2021 года.

Уже позже весной пиковые скорости начали стремительно расти, и в Германии были зафиксированы значения больше 600 мегабит в секунду



Пользователь также смог определить максимальный диапазон, в котором антенна может принимать сигнал. Из-за недостаточного количества спутников на орбите Starlink в настоящее время ограничивает возможную область подключения к интернету в регионе вокруг зарегистрированного адреса пользователя. Это позволяет компании предотвращать перегрузку спутников, а также контролировать покрытие на раннем этапе развертывания технологии. Таким образом Мерфи заявил, что скорость начала падать через тридцать километров пройденного пути. Приложение показало, что сервис перестанет работать еще через 10 километров.

Напомним, Starlink планирует обеспечить подключение к интернету не только в отдаленной и сельской местности, но и в транспортных средствах, таких как корабли и самолеты. Для них компания разрабатывает новые терминалы. Некоторые из них даже будут иметь функцию предупреждения о радиационной опасности, и их установку будет осуществлять профессионал.