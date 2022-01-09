Спутниковый интернет Starlink пережил глобальный сбой

Накануне спутниковый интернет SpaceX Starlink перестал работать во всем мире. Пользователи не могли подключиться к сети около полутора часов.

Сбой произошел около 16:00 по киевскому времени в пятницу, 7 января. По данным ресурса DownDetector, сообщения о работоспособности службы спутниковой широкополосной связи поступали от пользователей из Великобритании, США, Канады, Германии, Ирландии, Италии и других стран.

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Примерно через 90 минут после первых отчетов о сбоях многие пользователи смогли подключиться к интернету, перезагрузив свои терминалы, хотя некоторые клиенты SpaceX все еще сообщают о проблемах.

Похожий сбой случался в прошлом

Аналогичный сбой в работе Starlink произошел в августе 2021 года. Интересно, что тогда пользователи тоже не могли получить доступ к интернету около 90 минут.

Интересно, что SpaceX и Starlink никоим образом не отреагировали на неисправность своего интернета ни в социальных сетях ни на официальном сайте.

Важно! Недавно индийское правительство вынудило Starlink вернуть клиентам из Индии предоплату за услугу предварительного заказа, поскольку компания до сих пор не получила разрешительных документов и не получила официального статуса провайдера в стране.

Кстати, накануне состоялся первый в этом году космический запуск, который осуществила компания SpaceX в рамках проекта Starlink. Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию спутников для обеспечения работы интернета.

Интересно и то, что на этот раз на орбиту отправились спутники с системой лазерной связи, которую SpaceX предварительно тестировала.