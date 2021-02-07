Лоббисты небольших интернет-провайдеров призывают Федеральную комиссию по связи США выяснить, сможет ли SpaceX выполнить свои обещания относительно широкополосной связи. Также компании требуют рассмотреть вопрос о прекращении финансирования Starlink в рамках программы по поддержке услуг широкополосной связи в сельской местности.

SpaceX стала одним из победителей фонда развития цифровых технологий в сельских районах (RDOF), выиграв от FCC на ближайшие 10 лет 885,51 миллиона долларов, чтобы обеспечить широкополосную связь Starlink в 642 925 домах и предприятиях в 35 штатах. В целом же США направили 9,2 миллиарда долларов финансирования 180 организациям с целью расширения сетей для 5,2 миллиона домохозяйств и предприятий, которые в настоящее время не имеют доступа к современной связи.

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До 29 января все компании подали дополнительную информацию о том, как они намерены выполнять свои обязательства. FCC рассмотрит эти заявки, чтобы определить, следует ли отозвать финансирование. Электрические кооперативы США, предоставляющие широкополосную связь, пожаловались как на SpaceX, так и на провайдеров проводной и беспроводной связи.

В чем заключаются претензии к SpaceX и Starlink

Национальная ассоциация сельских электрических кооперативов (NRECA) и Национальный сельский телекоммуникационный кооператив (NRTC) представили в FCC официальный документ, в котором утверждается, что передача значительных сумм из наград RDOF конкурентам на деле ставят под угрозу надежды жителей на широкополосную связь. Глава NRECA Джим Мэтисон категорически против финансирования SpaceX.

Широкополосная связь с орбиты SpaceX – абсолютно непроверенная технология. Зачем использовать эти деньги для проведения научного эксперимента,

– заявляет Мэтисон.

Между тем, SpaceX обязалась оказывать услуги, которые превышают требования FCC к базовому качеству связи: 100 мс задержки, 100 Мбит/с на скачивание, 20 Мбит/с на выгрузку и ограничение трафика не менее 2 Тбайт в месяц. Первые отчеты участников бета-тестирования показывают, что Starlink обеспечивает даже более высокую скорость при меньших задержках.

SpaceX продолжает запускать спутники и сообщила бета-тестерам, что в ближайшие месяцы можно ожидать стабильное улучшение скорости и снижение задержек. Перед тем, как подать заявку на финансирование, SpaceX сначала пришлось преодолеть серьезные сомнения FCC относительно того, сможет ли компания обеспечить необходимые показатели качества.

Работа Starlink не является теоретической или экспериментальной. Сегодня службой пользуются больше 10 тысяч пользователей в Соединенных Штатах и ​​за границей. Качество услуг в реальном времени быстро растет в рамках публичной бета-программы, и сеть Starlink уже успешно продемонстрировала, что может превзойти необходимые показатели Комиссии,

– заявила SpaceX в документе FCC.

Компания заявила, что в 95% случаях Starlink уже обеспечивает скорость загрузки больше чем 100 Мбит/с и скорость выгрузки выше чем 20 Мбит/с при задержках на уровне 31 мс или ниже.

Но оппоненты, которые выступают против финансирования SpaceX со стороны FCC, заявили, что технология не была проверена и она не является открытой.

"Любые предложения, которые вряд ли смогут обеспечить обещанную скорость всем абонентам, должны быть дисквалифицированы в соответствии с правилами FCC", – говорится в официальном документе NRECA и NRTC.

Там же отмечается, что после подключения к спутниковой сети десятков тысяч новых абонентов качество связи вряд ли останется даже на современном уровне. Наконец, в жалобе утверждается, что SpaceX использует целевые средства, выделяемые на поддержку определенных регионов США, для развертывания услуг, предоставляемых в различных регионах мира.

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Существует угроза отзыва финансирования в SpaceX

Лоббисты интернет-провайдеров – не единственные, кто обеспокоен финансированием SpaceX. Группа защиты прав потребителей Free Press изучила результаты аукциона и обнаружила, что SpaceX выиграла финансирование в местах, не требующих качественной связи (там часто есть предложения гигабитных подключений). Неясно, может ли FCC полностью или частично отменить финансирование, предоставленное SpaceX и другим компаниям. Но новая исполняющая обязанности главы FCC Джессика Розенворсель уже раскритиковала решение бывшего главы Аджита Пая из-за проблем с прошлыми аукционами.