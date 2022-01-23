Кофун – это курганы или гробницы, где японские вельможи III – VII века нашей эры хоронили своих умерших. Их отличает специфическая форма "замочной скважины". Курганы могут иметь ширину несколько сотен метров и имеют вокруг ров с водой. Если посмотреть на захоронение с высоты птичьего полета, то видение будет поразительным.

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Вид с юга на Nintoku-tenno-ryo Kofun / Фото World Heritage Centre

Решенная загадка

Доступ к исследованию древних памятников истории ограничен, поэтому научная команда Миланского политехнического университета использовала имеющиеся спутниковые изображения кофунов. Они проанализировали около 100 подобных захоронений и выявили определенные закономерности.

Оказалось, что курганы имеют определенную ориентацию в пространстве и строились с учетом дуги восходящего Солнца. В соответствии с этим происходила корреляция ориентации погребального комплекса. Ученые объясняют это культом богини Солнца Аматэрасу. Также ученые обнаружили астрономическую закономерность в расположении входных коридоров курганов кофунов.

Такие исследования показывают прочную связь между современными технологиями и такими науками как история. Высокоточные спутниковые изображения позволяют взглянуть на древние сооружения под разным углом зрения. Также ученые все больше используют и другие достижения техники: например, дроны или лидары.